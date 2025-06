Es kracht teils heftig: Schauer und Gewitter verderben in Bayern die Laune

München - Neue Woche, neues Glück? Mindestens bis zum Donnerstag trifft das beim Wetter in München und Teilen von Bayern nicht zu. Am Montag müssen sich die Menschen vor allem im Süden und der Oberpfalz auf Unwetter einstellen.

Alles in Kürze

Das Wetter in München und großen Teilen von Bayern zeigt sich derzeit nicht von seiner angenehmsten Seite. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen ab Mittag von Südwesten her wieder einige Schauer und Gewitter über Bayern. Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter, kleiner Hagel sowie Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunden sind möglich.

Örtlich besteht die Gefahr von Unwettern, die mit Starkregen von 30 Litern pro Quadratmeter und zwei Zentimeter großem Hagel einhergehen. Es wird zudem vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von maximal 60 Kilometern pro Stunde gewarnt.

Die Tageshöchstwerte pendeln sich bei einem ansonsten meist mäßigen bis frischen Wind aus Südwest bis West zwischen 19 und 24 Grad ein.

Der Dienstag präsentiert sich bei 21 bis 26 Grad und einem mäßigen bis frischen Wind aus Süd bis Südwest mit einer Mischung aus Sonne und Wolken wechselhaft.

Während es zunächst überwiegend trocken bleibt, muss in der zweiten Hälfte des Tages erneut von Südwesten her mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. In Alpennähe herrscht bayernweit das größte Potenzial für Unwetter.