Freude oder Frust? So wird das Bayern-Wetter zum Faschingsendspurt

München - Das auch in diesem Jahr einmal mehr ausgelassene Faschingstreiben geht nach den Rosenmontagsumzügen langsam in die letzte Runde. Die große Frage lautet: Spielt das Wetter in München und dem Rest des Bayerns dabei mit?

An den östlichen Mittelgebirgen klettert das Quecksilber dabei auf fünf Grad, in anderen Regionen sind bis zu 13 Grad möglich.

Auch am Donnerstag bestimmen den Experten zufolge Wolken das Bild am Himmel. Immerhin: Im Verlauf des Tages lockert es von Südwesten her häufiger auf. Im Alpenvorland können dann sogar bis zu 16 Grad erreicht werden. Im Fichtelgebirge und im Bayerischen Wald wird an der Zehn-Grad-Marke gekratzt. Es weht lediglich ein schwacher Wind.