Nebel und Minus-Grade: Winter-Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Trübes und kühles Winter-Wetter sowie kalte Nächte, so lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Frankfurt und Hessen .

Am heutigen Donnerstag und in den kommenden Tagen muss in Frankfurt und Hessen mit nebelig-trübem Winter-Wetter gerechnet werden. © Helmut Fricke/dpa

Unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets über Mittel- und Südosteuropa halte sich teils feuchte Luft in dem Bundesland. Das Resultat sei am heutigen Donnerstag eine neblig-trübe Wetterlage. Vereinzelt sei auch etwas Sprühregen möglich.

Die Höchsttemperaturen sollen bei 1 bis 6 Grad liegen, dazu wird ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen erwartet.

Der Freitag, der Samstag und der Sonntag bescheren den Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel dann einen Mix aus neblig-trüben und sonnigen Abschnitten, wobei es an allen drei Tagen niederschlagsfrei in Hessen bleiben soll.

Der Wetterdienst erwartet zudem jeweils nur schwachen Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Dabei bleibt es tagsüber durchgehend winterlich kühl: Für den Freitag sagen die DWD-Meteorologen Höchsttemperaturen von 0 bis 4 Grad voraus, für den Samstag 2 bis 5 Grad und für den Sonntag 1 bis 6 Grad in der Spitze.