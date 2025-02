Regen und Schnee: Schmuddel-Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Ein Mix aus Regen, Schneeregen sowie Schnee und dazwischen immer wieder Phasen ohne Niederschlag: Ein Tiefdruckgebiet sorgt mit seinen Ausläufern für unbeständiges Wetter in Frankfurt und Hessen .

Auch in der Nacht zu Dienstag rechnen die DWD-Meteorologen bei Tiefsttemperaturen zwischen plus 2 und minus 1 Grad mit sich von Südwest nach Nordost ausbreitendem Regen oder Schneeregen, im hessischen Bergland soll Schnee fallen.

Für den heutigen Montag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Hessen eine wechselnde bis starke Bewölkung sowie von Südwesten her aufziehenden Regen voraus, der in höheren Lagen auch als Schnee niedergehen kann.

In der zweiten Wochenhälfte wird es kälter in Hessen, wie auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) prognostiziert. © Montage: 123RF/pavelk, Screenshot/Wetteronline.de

Der aktuelle Wettertrend hält auch in den kommenden Tagen an: Laut der Prognose der Meteorologen ist am Dienstag und Mittwoch weiter starke Bewölkung über dem Bundesland zu erwarten. Dabei können vereinzelt Regen oder Schnee niedergehen.

Die Temperaturen sollen am Dienstag 2 bis 9 Grad in der Spitze erreichen, am Mittwoch 3 bis 7 Grad. Dazu soll schwacher oder auch mäßiger Wind wehen.

Für den Donnerstag lautet die Vorhersage der DWD-Experten für Frankfurt am Main und Hessen "gebietsweise leichter Schneegriesel oder Schneefall".

Es werden Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad im Tiefland und leichter Dauerfrost bei minus 1 Grad in Hochlagen erwartet.

Wie die Tage werden auch die Nächte nach und nach kälter: In der Nacht zu Mittwoch werden Tiefstwerte zwischen plus 2 und minus 4 Grad erwartet, in der Nacht zu Donnerstag zwischen 0 und minus 3 Grad und in der Nacht zu Freitag zwischen minus 1 bis minus 4 Grad.