Regen-Wetter in Frankfurt und Hessen: Auch Frost und glatte Straßen kehren zurück

Frankfurt am Main - Sonne satt und blauer Himmel, so war das zurückliegende Wochenende, doch das kommende Wetter in Frankfurt und Hessen wird erst verregnet, dann wechselhaft. Ein Tiefdruck-Gebiet bei Island ist verantwortlich für diesen Wetterwechsel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Auf die Menschen in Frankfurt und Hessen kommt Regen zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und der Dienst Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. © Montage: 123RF/sania01, Screenshot/Wetteronline.de

Der heutige Montag soll bis zum Mittag und trotz starker Bewölkung noch weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Ab dem Nachmittag wird dann "von Westen ostwärts ausgreifender leichter Regen" heranziehen, wie ein Sprecher erklärte. Lediglich im Odenwald könne es auch bis zum Abend noch weitgehend trocken bleiben.

Die Höchsttemperaturen in Hessen erreichen der DWD-Prognose zufolge am Montag 10 bis 14 Grad. Dazu wehe ein "schwacher bis mäßiger, in Hochlagen stark böiger Wind aus Süd bis Südwest".

Der morgige Dienstag soll dann bei 9 bis 12 Grad in der Spitze im gesamten Bundesland bedeckt und regnerisch verlaufen. Dazu rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes mit einem schwachen bis mäßigen Wind, meist um Südwest.

Am Mittwoch und Donnerstag steht dann jeweils ein Wechsel aus Regen und trockenen Phasen an. Mit Höchstwerten von 6 bis 10 Grad im Mittwoch und 8 bis 11 Grad am Donnerstag bleibt es eher mild in Frankfurt und Hessen. Die Nächte werden jedoch zunehmend kälter.