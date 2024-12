Schmuddel-Wetter in Frankfurt und Hessen: So wird das Wochenende

Frankfurt am Main - Das Wetter in Frankfurt und Hessen wird ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Freitag und das Wochenende einen Mix aus Regen, Schneeregen und Schnee voraus.

Mit 4 bis 7 Grad in der Spitze bleibt es winterlich kühl im hessischen Tiefland. In höheren Lagen soll es mit 1 bis 4 Grad geringfügig wärmer werden als am Freitag.

Der Samstag in Hessen wird den DWD-Experten zufolge ebenfalls regnerisch. Am Morgen sei mit "örtlich etwas Regen oder Sprühregen" zu rechnen. Am Abend werde "von Westen flächig aufziehender Regen" erwartet.

So müsse am heutigen Freitag bei meist starker Bewölkung mit Schauern gerechnet werden, "dabei im höheren Bergland auch [mit] Schneeregen oder Schnee mit Glätte", ergänzte ein Sprecher.

In den hessischen Bergen muss mit Schnee und Straßen-Glätte gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Auch der Sonntag sei in Hessen von starker Bewölkung und Schauern geprägt. Diese könnten in den Bergen als Schneeregen oder Schnee niedergehen. In höheren Lagen sei sogar die Bildung einer Schneedecke möglich. "Dabei Glätte-Gefahr", betonte der Sprecher. Zudem könnten auch "kurze Graupel-Gewitter" nicht ausgeschlossen werden.

Die Temperaturen in Frankfurt und Hessen steigen laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag auf 5 bis 8 Grad, in höheren Lagen auf 1 bis 4 Grad.

Am Montag setzt sich der Wetter-Trend laut DWD-Prognose fort: Es herrsche Schauerwetter, wobei im Flachland mit Regen gerechnet werden müsse, im Bergland mit Schnee und Glätte.

Die kommenden Nächte werden durchgehend kalt: In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst auf 2 bis 0 Grad, in der Nacht zu Sonntag auf 5 bis 1 Grad und in der Nacht zu Montag auf 3 bis 1 Grad.