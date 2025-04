Sonniges Frühlingswetter in Frankfurt und Hessen, doch so kalt werden die Nächte

Frankfurt am Main - Das Wetter in Frankfurt und Hessen sorgt weiterhin für sonnige und trockene Tage. Die Nächte aber werden kühl bis frostig-kalt.

Der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt eine sonnige Wetterlage und 13 bis 14 Grad für den Montag voraus, der Deutsche Wetterdienst hingegen 11 bis 15 Grad. © Montage: Lando Hass/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Stabiler Hochdruck-Einfluss bestimmt weiterhin die Wetterlage in Hessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Daher werde der Montag analog zu den zurückliegenden Tagen "meist heiter bis sonnig", erklärte ein Sprecher.

Nur am Montagnachmittag könnten im Nordosten des Bundeslandes zeitweise einige Wolken aufziehen. Mit Regen sei aber weiterhin nicht zu rechnen.

Die Höchsttemperaturen erreichen laut der Prognose 11 bis 15 Grad. Dazu erwarten die DWD-Meteorologen einen schwachen bis mäßigen Wind aus Nordost.

Heiter bis sonnig und zeitweise einige Wolken, jedoch kein Regen, so wird auch das Wetter am Dienstag und Mittwoch in Frankfurt und Hessen.

Die Tagestemperaturen steigen dabei wieder leicht: Für beide Tage sagen die DWD-Experten jeweils Spitzenwerte zwischen 14 und 18 Grad voraus. Der Wind soll schwach bis mäßig aus Nordost wehen.