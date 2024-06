Weiter Gewitter und Starkregen? Das Sonntags-Wetter in Frankfurt und ganz Hessen

Frankfurt am Main - Immer wieder Schauer, Gewitter und teils heftiger Starkregen, so sah das Wetter in Frankfurt und Hessen in den zurückliegenden Tagen aus. Doch mit dem heutigen Sonntag kommt ein Umschwung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Eine Mischung aus Sonne und Wolken, dazu bis zu 25 Grad in der Spitze - so lautet die Wettervorhersage für den heutigen Sonntag in Frankfurt am Main und Hessen. © Montage: 123RF/bloodua, Screenshot/Wetteronline.de

Die Temperaturen sollen in der Spitze bis zu 25 Grad erreichen. Dazu können sich die Menschen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel auf einen freundlichen "Mix aus Sonne und teils auch mal dichteren Quellwolken" freuen.

"Weitgehend niederschlagsfrei", fügte ein DWD-Sprecher hinzu.

Weiter hieß es am gestrigen Samstagabend hinsichtlich des heutigen Tages: "Ab Sonntagvormittag dann bis auf Weiteres keine warn-würdigen Wettererscheinungen."

Die zuletzt beinahe täglichen Mahnungen der Experten aus Offenbach am Main vor schweren Gewittern mit Starkregen bis hin zu Unwettern haben also - zumindest vorübergehend - ein Ende gefunden.

Was viele Menschen in Hessen noch mehr erfreuen dürfte: Die ruhige Wetterlage vom heutigen Sonntag wird voraussichtlich auch in den kommen Tagen anhalten.