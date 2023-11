Windiger Wochenstart bei milden Temperaturen in Berlin und Brandenburg

In Schauernähe sind am Montag in Berlin und Brandenburg auch Sturmböen möglich, die dem einen oder anderen Regenschirm zum Verhängnis werden könnten. (Symbolfoto) © Wolfgang Kumm/dpa

Die Region liegt zurzeit unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets über Nordeuropa, was in den kommenden Tagen für wechselhaftes, aber verhältnismäßig warmes Herbstwetter sorgt.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist dabei am Montag aber örtlich immer wieder mit Regen und Windböen zu rechnen, wobei in Schauernähe auch Sturmböen bis zu 70 km/h auftreten können. Im Lauf des Nachmittags sollen die Windgeschwindigkeiten jedoch abebben.

Die Temperaturen liegen am Montag zwischen 10 und 14 Grad Celsius, können während eines Regenschauers allerdings zeitweise weiter zurückgehen. In der Nacht zu Dienstag ist eine Abkühlung auf fünf bis acht Grad vorhergesagt.

In den kommenden Tagen bleibt es bei dem Sonne-Wolken-Mix mit vereinzelten Schauern. Am Dienstag werden Temperaturen zwischen elf und 13 Grad erwartet, am Mittwoch sollen die Werte zwischen zehn und zwölf Grad Celsius liegen.