Winter ade? Erstes Februar-Wochenende bringt mildes Wetter! Hier könnt Ihr Euch auf Sonne freuen

Deutschland - Hat sich der Winter nun eigentlich schon wieder aus der Bundesrepublik verabschiedet oder doch noch nicht? Das scheint das Wetter selbst nicht so richtig zu wissen! Am ersten Februarwochenende erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken, Schnee und Regen. Echte Frühlingsgefühle kommen bei niedrigen Temperaturen aber noch nicht auf.

Vielerorts kann man sich am Wochenende auf die ein oder andere Sonnenstunde freuen. © dpa | Patrick Pleul

"Regen, Schnee, gefrierender Regen, Sprühregen" - schon am Freitagmorgen kam auf Deutschland, vor allem im Süden und Osten, jegliche Niederschlagsart hinunter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Die Kaltfront zieht im Laufe des Tages Richtung Tschechien und Österreich ab - am Wochenende steht Deutschland unter Hochdruckeinfluss.

In der Nacht zum Samstag gibt es in den höheren Regionen Dauerfrost, auch in flacheren Gefilden fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Sonnabendmorgen ist Achtung vor glatten Fahrbahnen geboten!

Kräftiges Winterwetter ist tagsüber allerdings nicht zu erwarten. Südlich der Donau bleibt es meist trocken, auch wenn Wolken den Himmel bedecken. Im Norden und Nordosten sieht es ähnlich aus, hier ist aber mit etwas Sprühregen zu rechnen. Der Rest des Landes darf sich auf einen kühlen, aber heiteren, niederschlagsfreien Samstag freuen.

So werden laut Kachelmannwetter in Köln 5 Grad und Sonne, in Frankfurt 6 Grad und Sonne erwartet. Ähnlich sieht es in Nürnberg und Saarbrücken aus. In Dresden, Hamburg und Schwerin wird es bei Temperaturen zwischen 2 und 3 Grad etwas kühler. Auch der Himmel zeigt sich nicht ganz so freundlich.