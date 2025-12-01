Winter kam schnell, aber wo ist er hin? So startet Sachsen in den Dezember

Leipzig - Der 1. Advent ist schon wieder vorbei, Sachsen startet in die erste Dezember-Woche und somit auch in den meteorologischen Winter. Mit richtig winterlichem Wetter können die Menschen hierzulande aber aktuell nicht rechnen.

Das Wetter in Sachsen wird es in den nächsten Tagen voraussichtlich recht ruhig und mild. © Bildmontage: Jennifer Brückner/dpa, Screenshot/wetteronline.de

So startet die neue Woche zwar örtlich noch mit leichtem Sprühregen, aber im Laufe des Tages wird es im ganzen Freistaat voraussichtlich recht mild sein, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Bedeutet: Am Montag kommt vor allem nachmittags mancherorts auch mal die Sonne heraus. Nur in den Bergen und in Ostsachsen beißen sich die dichteren Wolken über längere Zeit hinweg fest.

Bei Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad, im Bergland -1 bis 4 Grad, bleibt es später meist trocken.

In der Nacht ist neben einigen Wolken teilweise auch der sternenklare Himmel zu sehen. Später kann es sich aus Richtung Südosten wieder mehr zuziehen. Bei 1 bis -3 Grad wird es wieder frostig, mit Regen oder Schnee muss nicht gerechnet werden.