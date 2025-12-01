Winter kam schnell, aber wo ist er hin? So startet Sachsen in den Dezember
Leipzig - Der 1. Advent ist schon wieder vorbei, Sachsen startet in die erste Dezember-Woche und somit auch in den meteorologischen Winter. Mit richtig winterlichem Wetter können die Menschen hierzulande aber aktuell nicht rechnen.
So startet die neue Woche zwar örtlich noch mit leichtem Sprühregen, aber im Laufe des Tages wird es im ganzen Freistaat voraussichtlich recht mild sein, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD).
Bedeutet: Am Montag kommt vor allem nachmittags mancherorts auch mal die Sonne heraus. Nur in den Bergen und in Ostsachsen beißen sich die dichteren Wolken über längere Zeit hinweg fest.
Bei Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad, im Bergland -1 bis 4 Grad, bleibt es später meist trocken.
In der Nacht ist neben einigen Wolken teilweise auch der sternenklare Himmel zu sehen. Später kann es sich aus Richtung Südosten wieder mehr zuziehen. Bei 1 bis -3 Grad wird es wieder frostig, mit Regen oder Schnee muss nicht gerechnet werden.
Wetter in Sachsen: Dickere Wolken zum Ende der Woche
Auch am Dienstag lässt sich immer mal die Sonne blicken, in den Bergen sowie im Süden und Osten herrschen allerdings viele Wolken und teils Nebel vor. Das Thermometer zeigt maximal 3 bis 7 Grad, im Erzgebirge wird es bei -2 bis 3 Grad kälter. Niederschlag soll es nicht geben.
Ähnlich wird das Wetter auch zur Wochenmitte hin: In den hohen Lagen bleibt es überwiegend stark bewölkt, während sich sonst Sonne und Wolken abwechseln.
Das Quecksilber klettert nach Werten um den Gefrierpunkt in der Nacht wieder auf höchstens 4 bis 7 Grad - perfekt für einen Spaziergang.
Der Donnerstag startet ebenfalls heiter bis wolkig, doch im Tagesverlauf ziehen dickere Wolken über dem Freistaat auf. Zum Glück bleibt es voraussichtlich trotzdem trocken, die Temperaturen bewegen sich bei 2 bis 5 Grad.
In der Nacht zum Freitag kann es dann im Erzgebirge etwas Niederschlag geben, weshalb wieder mit Glätte gerechnet werden muss. Ob es passend zum Nikolaustag etwas Schnee geben kann, werden die Sachsen abwarten müssen.
Titelfoto: Bildmontage: Jennifer Brückner/dpa, Kira Hofmann/dpa, Screenshot/wetteronline.de