Winter Wonderland in Sachsen? So wird das Wetter am Wochenende

Leipzig - Das Schnee-Chaos hat die Sachsen am Donnerstagabend leicht aus dem Tritt gebracht, doch wie geht es weiter am Wochenende? TAG24 hat den Wetter -Ausblick für Euch.

In der kommenden Nacht wird es standesgemäß frostig im Freistaat. Schneeschauer gesellen sich hinzu, im Erzgebirge durchgehend leichter Schneefall. Dazu stürmt es auf dem Fichtelberg weiter.

Dabei kann es ziemlich windig, auf dem Fichtelberg sogar stürmisch werden. Die Temperaturen klettern auf höchstens 3 Grad, in den Bergen bleibt es bei -3 bis 1 Grad. Gefühlt ist es fast überall deutlich kälter.

Mancherorts lohnt es sich am Wochenende sicher, den Schlitten rauszuholen. © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Samstag schneit es im Erzgebirge voraussichtlich weiter, sonst bleibt Sachsen weitgehend ohne Niederschlag. Erst am Nachmittag könne es laut DWD in Ostsachsen ebenfalls wieder etwas weiß werden. Die Höchstwerte erreichen maximal 1 Grad, sonst bleibt es auch tagsüber frostig.

Ähnlich geht es auch in der Nacht zu Sonntag weiter: Eine dichte Wolkendecke lässt hier und da den Schnee rieseln, das Quecksilber sinkt auf bis zu -7 Grad.

Am Sonntag schneit es voraussichtlich nur noch in den Bergen ein wenig. Dort klettert das Quecksilber auf im besten Falle 0 Grad, in den Ebenen auf 2 Grad.

Zum Wochenstart lässt sich dann vielleicht sogar mal die Sonne blicken und wechselt sich mit einigen Wolken ab, Schnee oder Regen werden zunächst nicht erwartet.

Das kann sich in der Nacht zu Dienstag allerdings schon wieder ändern - der Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen. Fest steht, der Winter hat Sachsen derzeit fest im Griff.