Winterrückkehr zum Wochenstart: Schneefälle bis in tiefe Lagen!

Am morgigen Montag werden aufgrund des deutschlandweiten Warnstreiks viele auf Autos umsteigen müssen. Öffentliche Verkehrsmittel werden trotz Schneeregen und Sturmböen keine Option sein. (Symbolfoto) © 123RF/lanksv

Bereits in der Nacht auf Montag gingen Regenfälle zunehmend in Schnee über, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit.

In höheren und mittleren Lagen könne es daher am Morgen zumindest zeitweise weiß oder zumindest matschig sein.

"Wohl dem, der noch die Winterreifen auf dem Auto hat", betonte DWD-Meteorologe Martin Jonas. Gerade, da ein Ausweichen auf Bus und Bahn wegen des angekündigten Warnstreiks vielerorts wahrscheinlich keine Option sei.

Auch im Verlauf des Montags geht es demnach mit Schauern weiter. Bei maximal neun Grad, im Nordwesten auch mit lokalen Gewittern, gibt es bis in tiefe Lagen Graupel-, Schneeregen- oder Schneefälle.

Wegen des starken Windes fühle sich das maximal wie null bis fünf Grad an - "da heißt es Kragen hoch und durch", riet der DWD. An den Alpen schneie es auch länger.