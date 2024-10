Achtung, Nebel! Sicht auf Bayerns Straßen deutlich eingeschränkt

München - Feuchte Luft sorgt in Bayern verbreitet für Nebel, der örtlich die Sicht deutlich einschränken kann.

Nebelfelder breiten sich bei Stötten aus, während die Berge in der Sonne liegen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst bleibt es am Sonntag in Bayern vielerorts trüb. Wer die Sonne sehen möchte, muss in die Berge fahren.

Bis Montagvormittag halten sich die Nebelfelder hartnäckig und sorgen für Sichtweiten unter 150 Metern.

Die Temperaturen fallen auf zwölf bis fünf Grad.

Im Laufe der Woche bleibt es bewölkt, ab Dienstag können örtlich Regenschauer fallen.