Kühle Wetterlage in Frankfurt und Hessen: Gewitter und Starkregen möglich

Frankfurt am Main - Ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien sorgt für kühles und wechselhaftes Wetter in Frankfurt und Hessen - auch lokale Gewitter mit Starkregen sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) möglich!

Die Gewitter können demnach Starkregen mit Niederschlägen von 15 bis 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde mit sich bringen. In Einzelfällen seien auch 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter in mehreren Stunden möglich.

"Stark bewölkt und wiederholt Schauer sowie örtliche Gewitter", heißt es wörtlich in der Vorhersage der Meteorologen für Montag in dem Bundesland.

Der Donnerstag soll ein Sommertag mit Bilderbuch-Wetter werden: Der DWD sagt 22 bis 26 Grad in der Spitze voraus, der Dienst Wetteronline.de (Grafik) 22 bis 25 Grad. © Montage: 123RF/ewastudio, Screenshot/Wetteronline.de

Wolken, gelegentliche Schauer und "vereinzelt kurze Gewitter" prägen auch das Wetter am Dienstag in Hessen. Mit maximal 17 bis 20 Grad in der Spitze soll es noch etwas kühler werden.

Im Laufe des Mittwochs sollen sich die Wolken dann nach und nach auflockern und die Schauer nehmen immer mehr ab. Die erwarteten Höchsttemperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad.

Am Donnerstag können sich die Menschen in Frankfurt und Hessen dann auf einen Sommertag mit regelrechtem Bilderbuch-Wetter freuen: Heiter bis bewölkt und niederschlagsfrei mit Spitzentemperaturen zwischen 22 und 26 Grad prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.

Auch die kommenden Nächte werden deutlich kühler als in der zurückliegenden Hitzewelle. So werden in der Nacht zu Dienstag Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 8 Grad erwartet, in der Nacht zu Mittwoch 12 bis 10 Grad und in der Nacht zu Donnerstag 13 bis 10 Grad.