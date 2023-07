Wochenend-Wetter im Ländle: Sturm, Regen und Hagel erwartet!

Stuttgart - Das Wochenende bleibt ungemütlich! Nach einem meist niederschlagsfreien Freitagvormittag schwenkt das Wetter in Baden-Württemberg am Wochenende wieder einmal deutlich um.

Die dichten Wolken der vergangenen Tage bedecken auch weiterhin den Südwest-Himmel. (Symbolbild) © Bildmontage: EinsatzReport24/dpa, wetteronline.de

Laut des Deutschen Wetterdienstes schaut am Freitagmittag vielerorts sogar die Sonne heraus. Richtung Nachmittag und Abend ist damit jedoch Schluss. Es ziehen wieder schauerartiger Regen sowie Gewitter auf. Bei Temperaturen von 22 und 26 Grad kann es im Laufe des Tages zudem zu Hagel und zeitweise stürmischen Windböen im Bergland kommen.

Neben leichten Schauern im Ländle sind für die Nacht zum Samstag stärkere Gewittern vorausgesagt. Allerdings sollen hauptsächlich die Regionen vom Südschwarzwald bis nach Oberschwaben von diesen betroffen sein. Die dichte Wolken-Decke verzieht sich im Tagesverlauf jedoch nicht.

Bei Höchsttemperaturen von 25 und Tiefstwerten von 15 Grad bedarf es am Samstag wohl keine Abkühlung im Schwimmbecken. Und auch das Unwetter lässt laut DWD nicht nach. Häufige Schauer, Gewitter sowie Windböen sind über den ganzen Samstag hinweg zu erwarten.

Nach einer gebietsweise regnerischen und milden Nacht sind am Sonntag Temperaturen von 16 bis 25 Grad vorausgesagt. Während das Wetter am Vormittag dem der vergangenen Tage gleicht, lockern sich die Wolken am Nachmittag auf. Es wird auffällig trockener.