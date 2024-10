Wochenend-Wetter in Thüringen: Kann der Regenschirm daheim bleiben?

Für den heutigen Freitag wurde zeitweise leichter Regen oder Sprühregen vorhergesagt. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa/Montage

Nach einem Blick in die Vorhersage am Freitagmorgen durfte man festhalten: Den Schirm wird man wohl nicht benötigen - zumindest am letzten Tag der Woche. Für Samstag sollte man ihn bei Ausflügen oder längeren Aufenthalten im Freien vorsichtshalber dabei haben.

Samstag meist niederschlagsfrei - Sonntag niederschlagsfrei! Das ging am Morgen aus der Vorhersage für Thüringen auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Zum restlichen Wetter-Programm am Wochenende, angefangen mit Samstag: Laut DWD stark bewölkt bis wolkig. Höchsttemperaturen: 10 bis 13, im Bergland 6 bis 10 Grad. Zudem wurde auf einen schwachen Nordostwind hingewiesen.

In der Nacht zum Sonntag ist es den Angaben zufolge wolkig bis gering bewölkt. Gebietsweise Nebel- und Hochnebelbildung wurde vorhergesagt - ebenso ein Temperaturrückgang auf 6 bis 2 Grad.