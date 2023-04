Wolkiges und wechselhaftes Wochenende in Sachsen - doch die Osternester bleiben trocken!

Dementsprechend bedeckt beginnt auch der Samstag. Während es in den meisten Gebieten Sachsens nass weitergeht, ist in den Kammlagen sogar Schneefall möglich. Die Höchstwerte bewegen sich dabei zwischen 6 und 10, im Bergland zwischen 1 und 5 Grad.

Am Karfreitag gibt es in Sachsen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) einen Mix aus Sonne und Wolken, besonders der Teil westlich der Elbe darf sich über reichlich Strahlenkraft freuen. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 10 und 12 Grad.

Auch der Montag verläuft sonnig und trocken, dafür ziehen aber einige dicke Quellwolken am Horizont auf. Mit Werten zwischen 13 und 16 Grad kann man in Sachsen endlich optimistisch in Richtung Frühling blicken - zumindest vorerst. In der Nacht auf Dienstag fallen dann schon wieder die ersten Tropfen.