Zeit für eine Mai-Bilanz: Wetter war zu warm - und viel zu nass!

Manschnow im Oderbruch ( Brandenburg ) meldete am 22. Mai 29,8 Grad Celsius. Bundesweit am kältesten war es am 9. Mai im Erzgebirge mit -1,4 Grad Celsius in Deutschneundorf-Brüderwiese.

Unwetter und Starkregen führten im Mai vielerorts zu Überschwemmungen. (Symbolfoto) © -/Einsatz-Report24/dpa

Seit Aufzeichnungsbeginn war es der drittnasseste Monat. Nach vorläufigen Berechnungen des DWD lag das Deutschlandmittel bei 125 Liter pro Quadratmeter. Im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990 (71 Liter) bzw. 1991 bis 2020 (79 Liter) ist das ein Plus von rund 75 Prozent!

Am ehesten trocken war es in der Lausitz. In Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland kam es hingegen zu Hochwasser. Unwetter bescherten innerhalb kurzer Zeit lokal so viel Regen wie sonst nur in einem ganzen Monat!

Einhergehend mit der wechselhaften Wetterlage kam es auch häufig zu Gewittern. So auch am 20. Mai, als nach einem Blitzanschlag am Dresdner Elbufer mindestens zehn Menschen, zum Teil schwer, verletzt wurden.