Zwischen Nebel und Niesel: Der Herbst hat Bayern endgültig eingeholt

München - Nebel, Frost und trübe Aussicht: Besonders Autofahrer sollten bei dem herbstlichen Wetter in Bayern aufpassen. Lässt sich die Sonne bis Ende der Woche überhaupt mal blicken?

Nebelschwaden ziehen über Bayern. © Daniel Vogl/dpa

Am Mittwochvormittag kommt das Herbstwetter in München und Umgebung richtig zum Vorschein.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist bis Mittag mit Nebel und Hochnebel zu rechnen - Autofahrer müssen auf den Straßen also besonders achtsam fahren.

Im Osten kommt es örtlich zu etwas Regen, doch am Nachmittag darf sich Bayern über eine hervorblitzende Sonne bei 12 bis 16 Grad freuen. Am Bodensee kann es durch Nordostwind frischer werden.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt klar, bei Temperaturen von einem bis 6 Grad kann es aber ersten Bodenfrost geben.