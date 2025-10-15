Zwischen Nebel und Niesel: Der Herbst hat Bayern endgültig eingeholt
München - Nebel, Frost und trübe Aussicht: Besonders Autofahrer sollten bei dem herbstlichen Wetter in Bayern aufpassen. Lässt sich die Sonne bis Ende der Woche überhaupt mal blicken?
Am Mittwochvormittag kommt das Herbstwetter in München und Umgebung richtig zum Vorschein.
Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist bis Mittag mit Nebel und Hochnebel zu rechnen - Autofahrer müssen auf den Straßen also besonders achtsam fahren.
Im Osten kommt es örtlich zu etwas Regen, doch am Nachmittag darf sich Bayern über eine hervorblitzende Sonne bei 12 bis 16 Grad freuen. Am Bodensee kann es durch Nordostwind frischer werden.
Die Nacht zum Donnerstag bleibt klar, bei Temperaturen von einem bis 6 Grad kann es aber ersten Bodenfrost geben.
Wetter am Donnerstag und Freitag in Bayern
Der Donnerstag bringt weniger Sonne, es bleibt grau und trüb. An manchen Stellen in Bayern kommt es zu Nebelnässe und leichtem Nieselwetter. In manche Gebiete kann sich schon mal ein Sonnenstrahl verirren. Es bleibt kühler bei 11 bis 14 Grad, schuld daran ist ein schwacher Wind aus Nordost bis Nordwest.
Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es wolkig und nass durch Nieselregen bei 2 bis 7 Grad.
Tagsüber bleibt es vorwiegend bedeckt, nachmittags kann es kurz mal auflockern bei 11 bis 14 Grad. Der schwache Wind bleibt auch am Freitag bestehen, nachts bleibt es nieselig bei 2 bis 6 Grad.
Titelfoto: Montage: Daniel Vogl/dpa/Screenshot/wetteronline.de