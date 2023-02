Spektakel am Himmel: Hier waren heute Nacht Polarlichter über Deutschland zu sehen!

Deutschland - Grün und rot schimmerte der Nachthimmel in gleich mehreren Regionen des Landes in der Nacht zu Montag. Das imposante und äußerst seltene Naturphänomen ist auf Polarlichter zurückzuführen. Doch das Spektakel wirft Fragen auf.

In der Regel sind solche Bilder am Polarkreis, nicht aber in Mitteleuropa zu bestaunen. Im hohen Norden ziehen sie für gewöhnlich unzählige Touristen aus aller Welt an. Insbesondere in Skandinavien (Schweden, Norwegen, Finnland und Island) bieten sich allen Polarlicht-Liebhabern viele atemberaubende Gelegenheiten, Zeuge des bunten Naturspektakels zu werden.

Aufmerksame Beobachter machten in mehreren deutschen Bundesländern die faszinierende Polarlichter-Entdeckung und teilten ihre raren, aber wunderschönen Eindrücke in den sozialen Netzwerken.

Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen aus dem Fenster blickte, traute womöglich seinen Augen kaum.

Hier sind die Polarlichter zu Hause: Über Island kommt es immer wieder, wie hier im November 2022, zu solchen Bildern. © Owen Humphreys/dpa

Auch die "Thüringer Allgemeine" und "SHZ.de" berichteten aus gegebenem Anlass über die spannende Polarlichter-Nacht.

So waren in Thüringen in dem beschaulichen Blankenhain die Lichter fotografisch zu sehen und auch über der Flensburger Förde an der deutsch-dänischen Grenze funkelte der Nachthimmel in Grün und Rot.

Dabei waren die oft klare Sicht und das lokale Wetter Grundvoraussetzung für die gelungenen Aufnahmen, denn mit bloßem Auge ist das Erspähen der Lichter oft eine Herausforderung. Auf Kameras, insbesondere mit Langzeitbelichtung, sind die Polarlichter indes oft deutlich besser zu erkennen.

Eine gute Nachricht gibt es für all jene, die das Spektakel verschlafen haben, denn laut dem Portal Polarlicht-Vorhersage könnte sich das imposante Naturphänomen in den kommenden Tagen wiederholen.

Dann nämlich sei mit starken geomagnetischen Stürmen und einer damit verbundenen hohen Polarlicht-Aktivität zu rechnen. Die Lichter seien bis in die mittleren Breiten möglich.

Dies bestätigte Monika Staesche (56), Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte. In der Nacht auf Dienstag sei der Expertin zufolge mit erhöhter Polarlichtaktivität in Deutschland zu rechnen.