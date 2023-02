Feuer in Kleingarten-Anlage: Vier Tote, darunter zwei Kinder

Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei waren am Samstag am Stadtrand von Usti nad Labem im Einsatz. © Screenshot Twitter/@PolicieCZ

Darunter seien zwei Kinder, sagte eine Polizeisprecherin der Agentur CTK zufolge am Samstag.

Das Feuer war am Morgen in der Gartenlaube am Stadtrand von Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte die Flammen nach rund eineinhalb Stunden unter Kontrolle. Die Menschen konnten nur noch tot geborgen werden.



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die zunächst noch unklar war.

Ein Spürhund wurde eingesetzt, um nach eventuellen Rückständen von Brandbeschleunigern zu suchen.

Usti nad Labem liegt knapp 50 Kilometer südöstlich von Dresden.