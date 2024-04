Fahrerin klemmt sich beim Parken ein: Der Grund sind fast sechs Promille!

Mladá Boleslav (Tschechien) - Selbst erfahrene Polizisten sehen einen derart hohen Atemalkoholwert von knapp sechs Promille hinter dem Steuer nicht alle Tage! Das sturzbetrunkene Parkmanöver einer Fahrerin in Tschechien kostete sie deshalb ihren Führerschein.

Eine Frau klemmte sich mit ihrem grauen Škoda auf einem Parkplatz in Jungbunzlau (Mittelböhmen) selbst ein. © Facebook/Policie České republiky

Wie die Policie České republiky kürzlich auf Facebook mitteilte, wurden die Beamten zu einem Parkplatz in Mladá Boleslav (deutsch Jungbunzlau) geschickt. Eine Frau krachte mit ihrem Škoda in ein neben ihr abgestelltes Auto.

Die Frau am Lenkrad hatte sich beim Parken so verschätzt, dass sie sich selbst einklemmte und von allein auch nicht mehr befreien konnte. Eingetroffene Einsatzkräfte geleiteten die Fahrerin über die Beifahrerseite aus dem grauen Škoda. Dabei drang den Beamten bereits ein markanter Alkoholgeruch in die Nase.

Ein durchgeführter Schnelltest ließ dann selbst die Polizisten laut Beitrag "nicht schlecht staunen": 5,76 Promille! Zudem hatte die Frau auch noch eine mit Whiskey gefüllte Wasserflasche im Auto stehen - die sie sich laut den Beamten auch genehmigte.