10-Jähriger wird von Schulbus erfasst, zwei Wochen später erliegt er seinen Verletzungen

Nordholz - Er hat es nicht geschafft! Zwei Wochen nach einem schweren Unfall in Nordholz ( Gemeinde Wurster Nordseeküste ) ist ein zehnjähriger Junge im Krankenhaus verstorben.

Ein zehnjähriger Junge erlag nach einem Unfall an einer Bushaltestelle im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war er am Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Unfall hatte sich am 7. Februar an der Nordholzer Schule im Nordweg ereignet. Gegen sieben Uhr war der 10-Jährige im Gedränge an der Bushaltestelle auf die Fahrbahn gestürzt und von einem Schulbus erfasst worden.

Laut Sprecher dauern die Ermittlungen zur Unfallursache weiterhin an. Zudem fanden Gespräche mit verschiedenen Institutionen wie Polizei, Straßenverkehrsbehörde und Schulträger statt, um solche tragischen Unfälle in Zukunft zu vermeiden.