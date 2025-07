Mercedes erfasst Fußgängerin: 82-Jährige erleidet schwere Kopfverletzungen

Langenselbold - Nach einem verhängnisvollen Unfall in Langenselbold sucht die Polizei in Südosthessen dringend Zeugen: Eine 82 Jahre alte Fußgängerin wurde bei dem Crash schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber-Einsatz war notwendig!

Alles in Kürze

In der Kinzigstraße in Langenselbold kam es am Dienstag zu einem Crash: Eine 82-Jährige wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Das Unglück ereignete sich am Dienstag gegen 15.10 Uhr in der Kinzigstraße, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach war ein 60-jähriger Mann mit einem Mercedes zunächst in der Gelnhäuser Straße unterwegs. Der Autofahrer bog mit seinem Wagen nach rechts in die Kinzigstraße ein.

Dabei übersah er die 82-jährige Frau, welche "die Kinzigstraße gerade an einer Fußgängerampel zu Fuß überquerte", wie ein Sprecher erklärte.

Der Mercedes erfasst die 82-Jährige, die in der Folge mit großer Wucht auf die Straße geschleudert wurde. Die Seniorin wurde "erheblich am Kopf verletzt", hieß es weiter.