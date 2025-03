13-Jährige von Auto erfasst und verletzt: Fahrer begeht Unfallflucht

Mit Prellungen und Verdacht auf ein Schleudertrauma wurde eine 13-Jährige nach einem Unfall in Langen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am zurückliegenden Samstag gegen 12 Uhr in der Wolfsgartenstaße in Langen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Demnach war die 13-Jährige mit einem schwarzen Mountainbike in westlicher Richtung in der Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 65 wurde die Fahrradfahrerin von einem Auto erfasst, das rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße fuhr. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer die Jugendliche übersah.

Der Autofahrer und sein Beifahrer stiegen nach dem Crash aus dem Wagen aus und fragten die 13-Jährige nach ihrem Befinden. Im Schock habe die Jugendliche angegeben, dass es ihr gut gehe, woraufhin die Männer zurück in das Auto stiegen und davonfuhren.

Die Jugendliche sei vom Rettungsdienst "mit diversen Prellungen und Verdacht auf ein Schleudertrauma" in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.