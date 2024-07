16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt: Hubschrauber-Einsatz in der Eifel

Arzfeld - Ein Jugendlicher krachte mit seinem Motorrad in ein abbiegendes Auto. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall in der Eifel-Gemeinde Arzfeld schwer verletzt!

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den verunglückten Biker, der anschließend mit einem Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der Jugendliche krachte mit seinem Leichtkraftrad in die Seite des Autos. Dabei wurde der 16-Jährige "schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt", wie ein Polizeisprecher erklärte.

Demnach war eine 74 Jahre alte Frau mit einem Auto auf der B410 in Arzfeld unterwegs. Auf Höhe einer Metzgerei bog sie nach links auf einen Parkplatz ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines 16-jährigen Motorradfahrers.

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am heutigen Mittwochmorgen gegen 9 Uhr, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

"Die 74-Jährige wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt", ergänzte der Sprecher. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin ebenfalls in eine Klinik.

Das Auto wie auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden.

Die für den Unfall in Arzfeld zuständige Polizeiinspektion Prüm sucht Zeugen des Zusammenstoßes. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 065519420 sowie per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de entgegen.