18-Jähriger klettert auf S-Bahn und erleidet 15.000 Volt-Stromschlag

Bad Homburg - Ein 18-Jähriger ist im Bahnhof der Taunus-Stadt Bad Homburg auf eine stehende S-Bahn geklettert und dabei zu nah an die Oberleitung gekommen: Der junge Mann erlitt laut Polizei "großflächige Verbrennungen".

Demnach war der 18-Jährige aus dem nahe gelegenen Frankfurt am Main zusammen mit einer Gruppe Gleichaltriger unterwegs.

Das Unglück ereignete sich in der Nacht zum heutigen Sonntag gegen 0.50 Uhr, wie die Bundespolizei mitteilte.

Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte 18-Jährige auf schnellstem Weg in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: dpa/Andreas Arnold, dpa/Boris Roessler

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und ein Notarzt waren rasch vor Ort. Der schwer verletzte junge Mann wurde versorgt und danach auf schnellstem Weg in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des verhängnisvollen Unfalls wurde der Bahnhof Bad Homburg in der Nacht für knapp zwei Stunden gesperrt. Die Bahnstromleitungen wurden abgeschaltet. Es kam in der Folge zu erheblichen Behinderungen im S-Bahn-Verkehr.

"Wie ist genau zu dem Unfall gekommen ist und warum der 18-Jährige auf die Bahn geklettert ist, ist noch unklar und bleibt Gegenstand der Ermittlungen", ergänzte der Sprecher noch.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt habe den Fall übernommen und suche nach Zeugen des tragischen Unglücks.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0691301451100 oder per E-Mail an bpoli.frankfurt@polizei.bund.de mit den Beamten in Verbindung setzen.