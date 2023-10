22-Jähriger verliert Kontrolle über sein Motorrad und brettert in Verkehrsschild

Kürten - Zu einem schweren Alleinunfall ist am gestrigen Sonntagmorgen in Kürten gekommen. Dabei wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Demnach befuhr ein 22-Jähriger aus Oberhausen in einer Kolonne mit zwei weiteren Motorrädern die L161, wie die Polizei meldet.

Aus ungeklärter Ursache kam der junge Mann mit seiner Kawasaki in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Vermutlich war er zu schnell unterwegs, sodass er mit seinem Motorrad über den Schotter rutschte, in ein im Boden verankertes Verkehrsschild krachte und anschließend in einer Böschung liegen blieb.

Durch die Kollision wurde das Schild herausgerissen und durch die Luft auf die Fahrbahn geschleudert.

Als die Beamten eintrafen, waren schon ein Rettungswagen und ein Notarzt zugegen, um dem schwer verletzten Oberhausener zu behandeln. Anschließend wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.