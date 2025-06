30.06.2025 11:43 Grillabend endet tragisch: Mann in Eislingen erleidet schwere Verbrennungen

Am Sonntag endete ein Grillabend in einem Rettungseinsatz. Ein Mann (31) in Eislingen erlitt schwere Verletzungen.

Von Johanna Baumann

Eislingen - Am Sonntag endete ein Grillabend in einem Rettungseinsatz. Ein Mann (31) in Eislingen wurde schwer verletzt. Alles in Kürze Mann erleidet schwere Verbrennungen bei Grillabend in Eislingen

Explosion an Gasgrill verletzt 31-Jährigen schwer

Rettungshubschrauber bringt Mann ins Krankenhaus

Feuerwehr löscht Brand auf Terrasse schnell

Ursache der Verpuffung ist unklar Mehr anzeigen Der Rettungsdienst war mit mehreren Wagen vor Ort. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. © 7aktuell.de / Stephan Klaiber Gegen 18.45 Uhr rückte die Polizei sowie der Rettungsdienst zu einer Explosion im Johann-Jakob-Haid-Weg aus. Laut Polizei sei es zu einer Verpuffung an einem Gasgrill gekommen. Ein 31-Jähriger, der sich in der Nähe befand, erlitt schwere Verbrennungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Infolge der Explosion griffen Flammen auf die Terrasse über. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen. Wie genau es zu der Verpuffung kam, ist unklar.

Titelfoto: 7aktuell.de / Stephan Klaiber