35 Meter in die Tiefe gestürzt: VW-Fahrer stirbt nach Baum-Crash

Gerabronn - In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich auf der K2515 bei Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) ein folgenschwerer Unfall , bei dem ein 40-jähriger Mann ums Leben kam.

Die Kreisstraße blieb bis in die Morgenstunden gesperrt. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Gegen 23.50 Uhr war der Fahrer eines VW von Michelbach an der Heide in Richtung Liebesdorf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls rutschte das Fahrzeug anschließend etwa 35 Meter einen Abhang hinunter. Für den im Wrack eingeklemmten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter die Feuerwehren aus Gerabronn und Schrozberg mit insgesamt 48 Einsatzkräften, war vor Ort.