Bus will abbiegen, setzt Blinker und wird trotzdem von Lkw überholt

Der Bus wurde stark zerstört. © Silvio Dietzel

Gegen 7.30 Uhr waren ein Lkw und ein Bus zusammengestoßen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Busfahrer in der Schachtstraße - auf Höhe von "Schacht V" - nach links abbiegen und hatte auch den Blinker gesetzt.

Ein nachfolgender Sattelzug setzte jedoch zum Überholen an, als der Bus abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten daraufhin. Der Linienbus wurde im vorderen Bereich stark zerstört.

Die Rettungskräfte mussten den 59-jährigen Kraftfahrer im Anschluss aus dem Bus befreien. Er wurde danach zur weiteren Behandlung in das KMG Krankenhaus in Sondershausen gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle war in der Folge für rund eine Stunde voll gesperrt.