Schulbus kracht frontal gegen einen Baum - mehrere Kinder verletzt

Altenkrempe - Heftiger Unfall bei Altenkrempe ( Schleswig-Holstein )! Ein Schulbus mit zahlreichen Kindern an Bord ist am Mittwochmorgen frontal gegen einen Baum gekracht.

Der Schulbus kam alleinbeteiligt von der Straße ab. © NEWS5 / René Schröder

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, sei der Bus gegen 7.30 Uhr zwischen Passau und Sierhagen bei schneeglatter Straße alleinbeteiligt von der Landstraße abgekommen.

Der Unfall ereignete sich in einer langgezogenen Kurve. Offenbar hatte die 42-jährige Busfahrerin die Geschwindigkeit nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst.

Der mit 26 Schülern besetzte Bus krachte schließlich gegen einen Baum und kam zum Stehen. Die Feuerwehr half den Kindern aus dem Fahrzeug.

Bei dem Unfall wurden sechs Kinder leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Bus muss mit einem Kran aus dem Graben geborgen werden.