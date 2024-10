44-Jähriger in Dessau von Audi totgefahren: Fahrerin in Haft!

Dessau-Roßlau - Nach einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Mann und einem Audi in Dessau-Roßlau geht die Polizei nicht mehr von einem Unfall, sondern eher von einem Tötungsdelikt aus.

Kerzen waren am Sonntag an dem Ort aufgestellt, an dem in der Nacht zuvor ein 44-Jähriger von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt wurde. © EHL Media/Lucas Libke

Eine 46-jährige Tatverdächtige war noch in der Nacht zum Sonntag vorläufig festgenommen worden. Die Frau war laut Angaben der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau kurz vor dem Zusammenstoß in einen Streit mit dem 44-jährigen Opfer geraten.

"Im weiteren Verlauf hat die 46-Jährige den Ort mit einem (...) Audi verlassen wollen und dabei den 44-Jährigen mit dem Fahrzeug erfasst", so die Behörde am Montag.

Der 44-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Am Montagmorgen erließ ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen die 46-Jährige und ordnete Untersuchungshaft an.

Die Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.