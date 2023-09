15.09.2023 12:18 45-Jähriger kracht mit BMW erst in parkenden Audi und stürzt dann zwei Meter in die Tiefe

Ein 45 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend in Bremerhaven mit seinem BMW erst in ein Auto gekracht und anschließend zwei Meter in die Tiefe gestürzt.

Von Robert Stoll

Bremerhaven - Schwerer Unfall in Bremerhaven! Am Donnerstagabend hat ein 45 Jahre alter Mann mit seinem BMW zuerst einen Unfall gebaut und ist anschließend mit seinem Wagen zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Der BMW durchbrach einen Metallzaun und stürzte zwei Meter in die Tiefe. © Polizei Bremerhaven Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte er gegen 23.20 Uhr mit seinem Auto von der Stresemannstraße nach links in die Jan-Grön-Straße abbiegen. Dabei verlor er, wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen BMW und krachte in einen parkenden Audi, der dabei schwer beschädigt wurde. Anschließend durchbrach das Fahrzeug einen Metallzaun, stürzte zwei Meter in die Tiefe und kam auf dem Hof eines Hotels auf dem Dach liegend zum Stehen. Unfall Nach heftigem Crash mit Garage: 77-jährige Frau muss aus Opel gerettet werden Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der 45-Jährige selbstständig aus seinem Wagen befreit. Er hatte nur leichte Verletzungen erlitten. Sein Auto hingegen hatte einen Totalschaden erlitten. Die Beamten nahmen den Unfall auf und stellen den Führerschein des Mannes sicher. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

