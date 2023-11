02.11.2023 13:42 54-Jähriger fliegt von Motorrad und muss schwer verletzt in Klinik

Ein 54-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Velbert am gestrigen Mittwoch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus.

Von Maurice Hossinger

Velbert - Ein Motorradfahrer (54) hat sich am gestrigen Mittwoch bei einem heftigen Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Er musste wenig später in ein Krankenhaus. Mit einem Krankenwagen wurde der verletzte Mann in eine Klinik eingeliefert. (Symbolbild) © Marcel Kausch/dpa Gegen 11.45 Uhr soll der Biker nach Angaben der Polizei auf der Straße "Kranheide" unterwegs gewesen sein, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Binnen weniger Sekundenbruchteile ging der Mann zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn schließlich in eine Klinik. Sein Motorrad wurde bei dem Crash schwer beschädigt. Laut Polizei soll es sich dabei um einen Schaden in Höhe von 9000 Euro handeln.

Titelfoto: Marcel Kausch/dpa