74-Jährige verursacht Unfall-Fahrt auf Gehweg: Sieben Verletzte, darunter vier Kinder

Diepholz – Am heutigen Dienstagmittag hat eine 74-Jährige aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren und anschließend auf einem angrenzenden Gehweg mehrere Leute angefahren. Darunter auch vier Kinder.

Die Unfall-Fahrt endete im Schaufenster eines Waffen-Geschäfts. Zuvor war die 74-Jährige mit mehreren Passanten auf dem Gehweg kollidiert. © Polizeiinspektion Diepholz

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr in der Schmelingstraße. Die Frau (74) soll während der Fahrt ein "gesundheitliches Problem" erlitten haben und ist mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Was genau das Problem war, ist noch nicht bekannt.

Der Kontrollverlust führte zu einer Weiterfahrt auf dem angrenzenden Gehweg, bei der sieben Menschen verletzt worden sind. Diese waren teilweise auf Fahrrädern unterwegs.

Darunter vier Kinder im Alter zwischen ein und 14 Jahren - diese, die Fahrerin selber und eine 24-jährige Passantin wurden durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus Sulingen gebracht.

Eine 20-jährige Frau wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.