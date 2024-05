27.05.2024 15:12 77-Jährige gerät in Gegenverkehr und kracht in Ford

In Rosengarten-Sieversen sind am Montagmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine 77 Jahre alte Frau war mit ihrem Fiat in den Gegenverkehr geraten.

Von Robert Stoll

Rosengarten - Schwerer Unfall im Landkreis Harburg! Am Montagmittag ist eine 77 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in Rosengarten-Sieversen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen. Der Fiat war in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Ford zusammengestoßen. © JOTO Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 12.15 Uhr ereignet. Die ältere Dame war demnach mit ihrem Fiat Panda von Tötensen aus in Richtung B3 unterwegs, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß das Auto mit einem entgegenkommenden Ford Explorer zusammen, an dessen Steuer ein 61 Jahre alter Mann saß. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Frau bei dem Unfall leicht verletzt, der Ford-Fahrer soll unverletzt geblieben sein. Beide wurden dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Unfall Frau auf E-Roller kracht in Reh: Klinik! Die Fahrzeuge waren nach dem Frontalcrash so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Kreisstraße musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

