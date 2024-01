86-Jährige verfehlt Parklücke und kracht in Edeka: Seniorin verletzt

Sottrum - Eigentlich wollte die 86-Jährige vor dem Supermarkt einparken, doch dann fuhr sie in die Glasscheibe des Edekas und wurde verletzt.

Die Seniorin wollte ihren Mercedes eigentlich nur einparken. © Polizeiinspektion Rotenburg

Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Straße Lienworth in Sottrum.

Die 86-Jährige wollte demnach mit ihrem Mercedes-SUV in eine Parkbox fahren, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Der Mercedes rollte unkontrolliert über einen Bordstein und krachte schließlich in die Scheibe des Supermarktes. Durch den Aufprall wurde die Seniorin leicht verletzt.