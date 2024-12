88-Jähriger fährt mit seinem Auto auf Bahnsteig herum und stürzt ins Gleisbett

Warum der 88-Jährige mit seinem Auto auf den Bahnsteig fuhr, ist noch unklar. © Bildmontage: Bundespolizei (2)

Wie die Bundespolizeiinspektion Köln in einer offiziellen Mitteilung am Montag bekannt gab, ereignete sich der nicht alltägliche Zwischenfall bereits am Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr.

Bei Eintreffen der Beamten am Bahnhof im Bergheimer Stadtteil Quadrath-Ichendorf war der Senior mit deutscher Staatsbürgerschaft bereits durch Kräfte der Landespolizei geborgen worden.

Ein alarmiertes Rettungsteam brachte den 88-Jährigen anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Er hatte sich bei dem Crash glücklicherweise nur leicht verletzt.

Warum der Rentner überhaupt erst in den Gleisbereich fuhr, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Ein Straftatverdacht konnte sich bislang jedoch nicht erhärten.