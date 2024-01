12.01.2024 18:43 Ankommendes Auto übersehen: Toyota durchbricht Zaun und landet im Graben

Am Freitag kam es in Wernigerode zu einem Unfall. Ein Toyota durchbrach dabei einen Zaun und kam erst in einem Graben zum Stehen. Ein Mann wurde verletzt.

Von Robert Lilge

Am Freitagmorgen kam es in Wernigerode (Landkreis Harz) zu einem Unfall. Ein Mann wurde dabei verletzt. Der Opel war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. © Polizeirevier Harz Der Vorfall ereignete sich um 8.30 Uhr in der Straße Zaunwiese, teilte das Polizeirevier Harz mit. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 53-jähriger Opelfahrer von einem Parkplatz herunterfahren und übersah dabei einen herannahenden Toyota. Beide Autos krachten daraufhin ineinander. Der Toyota kam von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und landete in einem Graben. Hinter dem Steuer saß ein 62 Jahre alter Mann. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach der Kollision durchbrach der Toyota einen Zaun und landete in einem Graben. © Polizeirevier Harz Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei nicht.

