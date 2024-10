Audi rammt BMW doppelt und landet in Schaufenster

Duisburg - Heftige Kollision mitten in Duisburg! Bereits am Donnerstagnachmittag rammte ein Audi-Fahrer in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung des Friedrich-Wilhelm-Platzes einen vor ihm fahrenden 1er BMW. Dann landete der Audi gegen 15.10 Uhr noch in einer Schaufensterscheibe.