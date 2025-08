03.08.2025 08:43 Diese Mega-Summe haben Steuerzahler in NRW für Polit-Ermittlungen geblecht

In der jüngsten Legislaturperiode haben Steuerzahler in NRW mehrere Millionen in U-Ausschüsse investiert. Wussten Sie das?

Von Bettina Grönewald Düsseldorf - Auch in dieser Wahlperiode werden die Untersuchungsausschüsse des nordrhein-westfälischen Landtags die Steuerzahler zweistellige Millionensummen kosten. Alles in Kürze Steuerzahler in NRW zahlen zweistellige Millionensummen für Polit-Ermittlungen

Gesamtkosten für fünf U-Ausschüsse: 13,6 Millionen Euro bis Juni

Vorherige Amtszeit: 18,5 Millionen Euro für fünf PUA

Zuschüsse an Fraktionen machen größten Einzelposten aus

Anzahl der Untersuchungsausschüsse steigt im Langzeitvergleich Mehr anzeigen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst vor einem U-Ausschuss im Düsseldorfer Landtag. © Oliver Berg/dpa Allein bis Ende Juni lagen die Gesamtkosten für alle fünf U-Ausschüsse dieser Legislatur bei 13,6 Millionen Euro. Das teilte der Landtag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Die 18. Wahlperiode endet im Mai 2027. In der vorherigen Amtszeit des Landtags (2017 bis 2022) waren ebenfalls fünf Parlamentarische Untersuchungsausschüsse (PUA) eingesetzt worden, deren Gesamtkosten sich den Angaben zufolge auf 18,5 Millionen Euro summierten. Den größten Einzelposten machen demnach Zuschüsse an die Fraktionen aus. Im Langzeitvergleich fällt die steigende Anzahl der langwierigen und kostspieligen Untersuchungsgremien auf: In der 16. Wahlperiode hatte der Landtag vier Untersuchungsausschüsse eingesetzt, in den beiden Amtszeiten zuvor waren die jeweiligen Landesparlamente mit jeweils zwei U-Ausschüssen ausgekommen. Gibt es in der nordrhein-westfälischen Landespolitik mehr Skandale aufzuarbeiten oder wird in der "Medien-Demokratie" bloß mehr skandalisiert? Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion, Ina Blumenthal (44), sieht es so: Seit die CDU 2017 in NRW in Regierungsverantwortung gekommen sei, habe die Bereitschaft, dem Landtag Rede und Antwort zu stehen, kontinuierlich abgenommen.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa