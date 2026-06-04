Auto erfasst Fußgängerin in Esslingen: 54-Jährige schwer verletzt

Esslingen - Bei einem Unfall in Esslingen ist am Mittwochnachmittag eine 54-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Frau übersehen und erfasst.

Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um die Erstversorgung. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei nun mitteilte, ereignete sich der schwere Unfall gegen 16.30 Uhr an der Ausfahrt eines Automobilhändlers. Ein 51-jähriger Mann wollte mit seinem Toyota auf die Hauptstraße abbiegen.

Zeitgleich waren eine 54-jährige und eine 28-jährige Frau zu Fuß auf dem angrenzenden Gehweg unterwegs. Der 51-Jährige übersah die beiden Fußgängerinnen und stieß mit der 54-jährigen Frau zusammen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte die 54-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.