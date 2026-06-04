Auto erfasst Fußgängerin in Esslingen: 54-Jährige schwer verletzt
Esslingen - Bei einem Unfall in Esslingen ist am Mittwochnachmittag eine 54-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Frau übersehen und erfasst.
Wie die Polizei nun mitteilte, ereignete sich der schwere Unfall gegen 16.30 Uhr an der Ausfahrt eines Automobilhändlers. Ein 51-jähriger Mann wollte mit seinem Toyota auf die Hauptstraße abbiegen.
Zeitgleich waren eine 54-jährige und eine 28-jährige Frau zu Fuß auf dem angrenzenden Gehweg unterwegs. Der 51-Jährige übersah die beiden Fußgängerinnen und stieß mit der 54-jährigen Frau zusammen.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte die 54-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.
Der Rettungsdienst versorgte die Frau am Unfallort und brachte sie anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa