BMW kracht in Hausfassade: 47-Jähriger bei Unfall in Villingen schwer verletzt
Villingen-Schwenningen - Bei einem schweren Unfall in Villingen ist am Mittwoch ein 47-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann hatte die Kontrolle verloren und war in eine Hausfassade gekracht.
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash im Kreuzungsbereich der Goldenbühlstraße und der Vockenhauser Straße. Der 47-Jährige stand dort mit seinem BMW an einer Ampel. Als er anfuhr, beschleunigte er nach derzeitigem Ermittlungsstand mutmaßlich zu stark, wodurch er die Kontrolle über seinen Wagen verlor.
Infolgedessen kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen die Hauswand eines Gebäudes, das derzeit mit einem Baugerüst versehen ist.
Der Aufprall war so wuchtig, dass der 47-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.
Neben den Schäden am BMW sind sowohl die Hauswand als auch das aufgestellte Gerüst durch die Kollision in Mitleidenschaft gezogen worden.
Wie hoch der entstandene Sachschaden genau ist, konnte die Polizei bislang noch nicht beziffern. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.
Titelfoto: 7aktuell.de | Marc Eich