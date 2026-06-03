Zwei junge Mütter und ihre kleinen Kinder sterben bei einem Unfall: Gutachter sucht nach der Ursache

Kaltennordheim - Zwei junge Mütter und zwei Kleinkinder sind am Montag bei einem Unfall im Landkreis-Schmalkalden gestorben. Ein Gutachter hat nun seine Arbeit zur Klärung der Ursache aufgenommen.

Die Ursachenforschung nach dem tragischen Unfall läuft. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Er sei vor Ort gewesen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Ein Ergebnis liege noch nicht vor, eine zeitliche Prognose dazu sei schwierig.

Auf der Landstraße zwischen Kaltensundheim und Aschenhausen war eine 20-Jährige in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lkw zusammengekracht.

Die junge Frau, ihre 25-jährige Beifahrerin und die jeweils eineinhalbjährigen Kinder der beiden Mütter waren anschließend noch an der Unfallstelle gestorben.