Auto fährt in die Elbe und geht unter: Wo ist der Fahrer?

Stade - Schreck in Niedersachsen : Ein Auto ist am Sonntagabend in die Elbe gerollt.

Die Einsatzkräfte zogen den Wagen an Land. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gingen kurz nach 23.10 Uhr mehrere Notrufe ein, dass ein Auto am Lühe-Anleger im Alten Land in Grünendeich ins Wasser der Elbe gerollt sei. Anschließend sei der Wagen versunken.

Die Feuerwehr, die DLRG und Taucher rückten an. Insgesamt waren rund 90 Kräfte im Einsatz.

Mit fünf Rettungsbooten suchten die Einsatzkräfte die Elbe ab und konnten das Fahrzeug schließlich rund 50 Meter vom Ufer entfernt orten. Taucher konnten aber schnell Entwarnung geben, der Wagen war leer.

Mit einer Seilwinde zogen sie den roten VW Caddy an Land. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Warum das Auto in die Elbe gerollt ist und wer zuvor am Steuer saß, ist bisher noch unklar. Zeugen berichteten von einer Frau, die den Unfallort in unbekannte Richtung verlassen hatte. Die Polizei ermittelt.