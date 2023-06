Auto fährt in Fluss: Angler rettet Insassen, für eine Frau kommt die Hilfe zu spät

Werdohl - Ein Angler hat in Nordrhein-Westfalen zwei Frauen (28 und 31) aus einem Auto gerettet, das in den Fluss Lenne gefahren war. Warum das Fahrzeug am Freitagabend von der Bundesstraße 236 in Werdohl abgekommen war, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.