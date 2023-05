Auto in Wald geschleudert: Tödlicher Unfall in Stade

Stade - Bei einem Unfall im Landkreis Stade ist eine 25-Jährige am Sonntagnachmittag tödlich verletzt worden. Die Fahrerin war zuerst gegen eine Leitplanke, dann gegen einen Baum geprallt. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät.

Das Fahrzeug der 25-Jährigen wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Die junge Frau verstarb noch an der Unfallstelle. © Polizeidirektion Stade

Die Autofahrerin aus Bremerhaven befuhr gegen 16 Uhr die B74 zwischen Hagenah und Willah in Richtung Bremervörde, als sie mit ihrem Fiat aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn in den Seitenraum abkam und gegen die Leitplanke prallte.

Wie die Polizeidirektion Stade mitteilte, habe die Fahrerin offenbar gegengelenkt und sei dann über die Fahrbahn in den linken Seitenraum geschleudert und dort gegen einen Baum geprallt.

Entgegenkommende Zeugen hatten den Rauch des in Brand geratenen Wagens gesehen und den Unfall gemeldet.

Die Ortsfeuerwehren Hagenah und Oldendorf rückten in der Folge mit rund 40 Einsatzkräften an, da zum Zeitpunkt der Unfallmeldung noch nicht klar gewesen sei, wie viele Personen sich in dem Fahrzeug befinden und ob diese möglicherweise eingeklemmt seien.

Die Frau musste aus dem Pkw gesägt werden, der Notarzt und die Rettungswagenbesetzung konnten der 25-Jährigen allerdings nicht mehr helfen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.