16.08.2023 10:34 Auto kracht beim Abbiegen in entgegenkommenden Wagen: Zwei Verletzte

Bei einem Abbiegeunfall am Friesendamm in Wilhelmshaven sind am Mittwochmorgen zwei Frauen verletzt worden. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Von Robert Stoll

Wilhelmshaven - Schwerer Verkehrsunfall in Wilhelmshaven! Am Mittwochmorgen sind auf einer Kreuzung zwei Autos ineinander gekracht, dabei wurden zwei Frauen verletzt. Eine 24 Jahre alte Frau übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr auf der Straße Friesendamm. Dort war eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen unterwegs und wollte nach links in die Flutstraße abbiegen. Dabei übersah sie allerdings ein entgegenkommendes Auto einer 39-Jährigen, beide Fahrzeuge krachten ineinander. Laut Sprecher wurde eine der beiden Frauen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die anderen kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen konnte keine Angaben gemacht werden. Unfall 56-Jährige knallt bei Rot über Ampel und in Audi von Familienvater - Krankenhaus! An beiden Autos entstand ein Totalschaden Bei dem Unfall wurden zwei Frauen verletzt und mussten in eine Klinik transportiert werden. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Friesendamm zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt werden.

Titelfoto: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland